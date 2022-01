Geen gedoe met kabeltjes in nieuwe Porsche

Porsche heeft een nieuwe update uitgerold voor PCM in de 911, Taycan, Cayenne en Panamera. Geen gedoe meer met kabels!

Zou de gemiddelde Porsche-rijder aan iPhone of Android smartphone hebben? Maakt ook geen reet uit. Feit is dat de groep met laatstgenoemde toestel blij kunnen zijn met de nieuwste update van Porsche Communication Management (PCM). De zesde generatie van het infotainmentsysteem in een Porsche heeft nu ondersteuning voor draadloze Android Auto. Draadloos Apple CarPlay was al mogelijk. Gedoe met kabeltjes is nu voorgoed verleden tijd.

De zesde generatie PCM brengt natuurlijk nog veel meer dan alleen draadloze Android Auto ondersteuning. Zo is Spotify geïntegreerd in het systeem. Verder is de interface van een make-over voorzien om het wat te moderniseren. De Voice Pilot stemassistent is geoptimaliseerd en er zijn verbeteringen voor het plannen van een laadstop met een elektrische auto.

De mooiste integratie is misschien wel geïntegreerde Spotify met PCM 6.0. Zo kun je ook naar de muziekdienst luisteren zonder dat je smartphone, voor wat voor reden dan ook, aanwezig is in de auto. De enige vereiste is Porsche Connect, zodat de auto verbinding heeft met het internet om muziek te streamen.

PCM generatie nummer zes is standaard op elk nieuw geconfigureerde Porsche 911, Taycan, Cayenne en Panamera.