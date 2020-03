Geen iPad Pro 2020 en iPhone 9. Apple in quarantaine?

Ook Uber kondigt vergaande maatregelen aan.





Inmiddels grijpt het Corona-virus steeds harder en sneller om zich heen. Diverse bronnen binnen Apple bevestigen een gerucht over een product launch die gepland was voor eind maart. Helaas bevestigen zij ook dat dit event geschrapt is. De redenen hiervoor zijn tweeledig.

Enerzijds is er door de Corona-sluitingen in China een productie-achterstand waardoor de producten niet op tijd klaar zijn.

Veel belangrijker -en mischien wel alarmerender- is dat Apple, dat het evenement in het Steve Jobs Theater in Cupertino zou houden, momenteel in één van de Corona-haarden ligt. Juist in de Santa Clara County woedt de uitbraak bijzonder hard. Naast het onmetelijke hoofdkantoor van Apple liggen er in die regio veel meer techbedrijven. Waar in China veel productie plaatsvindt focust men zich hier op de ontwikkeling. Als die stil komt te liggen zou de impact van het Coronavirus op de techsector, die nu al niet te onderschatten is, weleens veel verstrekkender en ingrijpender kunnen zijn dan men nu inschat. Dezelfde insiders geven dan ook aan dat Apple meer vertraging niet uitsluit en de (geheime) planningen voor nieuwe productlanceringen steeds evalueert en bijstelt.

Na Google neemt ook Uber maatregelen tegen het Coronavirus. Zij geeft overheden de mogelijkheid om patiënten ‘aan te melden’ in een wereldwijd portal. Wanneer zij een account bij Uber hebben wordt dit voor 14 dagen gesloten, zodat zij noch als chauffeur noch als passagier een Uber kunnen nemen.

Het bedrijf betaalt de chauffeurs in deze periode gewoon door. Het is op dit moment, met oog op onze privacywetten, de vraag of deze regeling ook in Nederland kan worden gebruikt.

Foto: Pixabay