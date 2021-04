Geen nieuw record voor Bitcoin, maar wel voor Ethereum - Apparata

Is met het nieuwe record van Ethereum groen licht gegeven voor flinke koersstijgingen van de altcoins?

Wanneer Bitcoin stijgt in waarde, zie je vaak dat de andere coins ook volgen. Ze profiteren van de positieve ontwikkelingen die een koerswaarde met zich meebrengt. Dat betekent echter niet dat de altcoins altijd maar nadoen wat Bitcoin doet. In dit geval stijgt Ethereum harder dan Bitcoin bijvoorbeeld.

Niet in koerswaarde natuurlijk, maar wel procentueel. Bitcoin hangt momenteel op een waarde onder de 60.000 dollar. Momenteel is er zelfs niet eens sprake van een stijging. Op het moment van schrijven staat Bitcoin 0,64 procent in de min op Coindesk. Hoe anders is dat met Ethereum. De cryptomunt staat meer dan vijf procent in de plus. Gister doorbrak Ethereum voor het eerst door de 2.100 dollar in waarde, een nieuw record.

Ethereum stond een maand geleden nog op zo’n 1.600 dollar in waarde. Een jaar geleden op een waarde van minder dan 140 dollar. Om maar aan te geven hoe het ineens kan omslaan. Natuurlijk is Bitcoin leidende in het grote nieuws, puur omdat de stijgingen indrukwekkender klinken. Echter van 140 dollar naar 2.100 dollar in een jaar is ook gewoon krankzinnig. Het laat zien dat crypto geïnteresseerden zich niet alleen moeten blindstaren op Bitcoin.