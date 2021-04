Geen PS5 kunnen krijgen? Dan maar PlayStation 5 sneakers! - Apparata

Foto via LaceUpHK

Nike en basketballer Paul George brengen samen een serie PlayStation 5-sneakers uit die ongetwijfeld net zo schaars als de console zelf worden.

Fans van PlayStation opgelet, want Nike Basketball en basketballer Paul George komen samen met nieuwe PS5-sneakers, zo schrijft SneakerFiles. Het is de tweede samenwerking tussen de twee en past perfect binnen de collectie van fans van de console. Of als je een bijzonder slecht verkrijgbare PS5 hebt misgelopen, kunnen de sneakers die leegte een beetje vullen.

Nike PlayStation 5 sneakers

De PlayStation 5-sneakers van Nike, de PG 5-schoenen, zijn ontworpen in de geest van de populaire console. Er komen twee modellen uit; een blauwe schoen met witte accenten en een witte schoen met blauwe accenten. Uiteraard staan de logo’s van Nike en PlayStation er daarnaast in volle glorie op. Het lusje aan de achterkant van de sneaker pronkt tot slot met ‘PS5’.

Als je nog verder inzoomt op het design, ontdek je naast de overduidelijke verwijzingen naar de console nog iets leuks. Zoals ook bij de DualSense controller is het grootste gedeelte van de schoen met kleine PlayStation-controllericoontjes bedekt.

Nike lanceert de PG 5 PlayStation 5-sneakers ergens in mei voor $110 per paar. Dat is omgerekend zo’n €90 en daarmee eigenlijk helemaal niet duur voor een paar Nike’s. Overigens is het nog maar de vraag of fans de schoenen in handen (of voeten in dit geval) kunnen krijgen. Vermoedelijk is de oplage zeer klein, wat ironisch genoeg voor dezelfde schaarste zal zorgen als bij de PlayStation 5 zelf.

