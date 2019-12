Geen spannend uiteinde voor Bitcoin

De munt staat in het rood vandaag. Wel toepasselijk met kerst.

Wie nog hoopte op een succesvolle afsluiting van cryptojaar 2019 moeten we teleurstellen. 2019 is voor investeerders een jaar om snel te vergeten. Ook deze feestdagen zit er maar weinig beweging in onder andere de Bitcoin.

Bitcoin staat vandaag op een waarde van zo’n 7.200 dollar. Dat is ongeveer gelijk aan de koers van circa twee weken geleden. Het voorlopige dieptepunt deze maand werd bereikt op 18 december met een koers ruim onder de 7.000 dollar. Investeerders zagen kans en toen de bodem was bereikt werd er weer veel ingeslagen. Heel even werd een piek bereikt van 7.400 dollar. Sindsdien is de koers weer enigszins gematigd.

Sinds de 19de van december is er sprake van kleine ups- en downs die bijna niet noemenswaardig zijn. Het heeft er alle schijn van dat er ook de komende dagen niets spannends te gebeuren staat. Dit opent de deur naar 2020. Zou dit weer zo’n kwakkelend jaar worden of staan er interessante ontwikkelingen te gebeuren?