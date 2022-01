Geen twee handen meer nodig voor PlayStation controller

Als je een handicap hebt aan één van je handen, kun je alsnog een PlayStation controller gebruiken met dank aan een hulpstukje.

Een PlayStation controller moet bij elke generatie min of meer hetzelfde blijven. Twee joysticks, acht knoppen, twee bumperknoppen en twee flippers, en een soort vliegtuigstuur-achtig ontwerp zodat ‘ie lekker in je beide handen ligt. Zo was het op de eerdere gameconsoles en dat is altijd zo gebleven.

Handicap

Een minimumvereiste is dus twee handen hebben. Helaas is dat voor het overgrote deel van de mensen wel te doen, maar er is alsnog een aanzienlijk deel dat wellicht een handicap heeft aan één van beide handen. Dan wordt multitasken op een PlayStation controller lastig. Gelukkig is overal een markt voor en dus heeft iemand een toevoeging aan je PlayStation controller uitgevoerd waarmee je de hele controller met één hand kan bedienen.

Een video legt meer uit dan wij kunnen, maar het idee is erg simpel. Je schuift een partij onderdelen op je PlayStation controller en die bedient de knoppen en de joystick aan, in dit geval de linkerkant, met de achterkant van de controller. Door hem op een platte ondergrond te drukken, kun je de joystick bedienen. Ook is er nog een extra set onderdelen die de vier knoppen bedient.

Het design komt van Akaki Kuumeri die het deelt op YouTube en alles is 3D te printen. Makkelijk toegankelijk dus. Dé oplossing voor gehandicapten?