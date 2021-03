Geen vastlopers meer met deze Windows 10 update - Apparata

Microsoft heeft een preview update uitgebracht voor Windows 10. Hiermee worden veel voorkomende problemen opgelost.

Nadat Microsoft eerder het besturingsprogramma een nieuw design heeft gegeven, komt het nu met een verse preview update voor Windows 10. Deze update, genaamd KB5000842, heeft een hele lijst aan verbeteringen. Belangrijkste hierbij is dat activatieproblemen en vastlopers van specifieke versies van het besturingssysteem met deze update zijn opgelost. De update lost het probleem op waarbij Windows 10-versie 2004 niet meer reageerde bij een hybride shutdown.

Verbeteringen

Wat we verder zien bij deze preview update is dat er weer een stap genomen wordt om afscheid te kunnen gaan nemen van de Edge Legacy browser. Microsoft kondigde al eerder aan dat de oude versie van de Edge verdwijnt. Deze gaat vervangen worden door de op Chromium gebaseerde Edge- browser. De update verwijdert de oude versie van de browser en loopt daarmee voor op de grote update. Deze staat gepland op 13 april aanstaande, waamee Edge Legacy browser voor alle Windows 10 gebruikers zal verdwijnen.

Met deze update wordt ook het probleem bijgewerkt waar je pop- up meldingen niet meer kan sluiten. Je kan klikken op de knop ‘sluiten’, maar sluiten doet hij niet. Dit is toch wel heel vervelend, maar met de update is het probleem verholpen.

Als je een High Dynamic Range scherm hebt, dan is deze preview update goed om te downloaden. Want op deze schermen werden beelden te donker weergeven. Microsoft kreeg hier klachten over en heeft er naar geluisterd.

Omdat dit een preview update is, zal je als Windows 10 gebruiker zelf de update moeten downloaden en installeren. Dit kan via ‘Windows Update’ bij je instellingen. Wil je dit niet zelf doen, dan kan je ook kiezen om te wachten tot de grote update op 13 april.