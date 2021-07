Discussie: reclame in games gaat zelfs voor EA te ver - Apparata

Uitgevers zouden reclame in hun games willen verwerken, maar dat systeem gaat zelfs voor EA wat te ver. Wat is er aan de hand?

Reclame in videogames; het lijkt een hot topic binnen de industrie te worden. Games kosten steeds meer, gamers worden steeds kieskeuriger en ontwikkelaars hebben steeds meer concurrentie. Het zou dan voor de hand liggen om advertenties in games af te spelen, al dan niet met in-game beloningen als compensatie. NBA doet het al jaren. Toch gaat deze praktijk zelfs te ver voor notoire gierigaard Electronic Arts. En dat zegt een hoop.

Zelfs EA stopt geen reclame in games

Een artikel van Axios deed veel stof opwaaien in de game-industrie. Daaruit bleek dat een bedrijf genaamd Simulmedia een platform had ontwikkeld onder de naam playerWON. Hiermee konden uitgevers gemakkelijk reclame in games verwerken en ook EA zou daar interesse in hebben.

Nu legt EA tegenover PC Gamer uit dat het laatste stukje onzin is. Zelfs EA is niet van plan om reclame in games te verwerken. Ze zouden dan ook geen deal hebben gesloten met het bedrijf in kwestie.

Na incorrecte berichtgeving over ‘TV-achtige’ reclame in onze games, willen we even duidelijk maken dat in-game advertenties voor consolegames niet iets is waar we momenteel naar kijken. We hebben ook niks getekend dat akkoord gaat met de implementatie daarvan.

Het geheel is daarentegen wat ingewikkelder dan dat. Waarom zegt Simulmedia dat ze een deal met EA hebben terwijl dat niet zo is? Daarbij is het statement van de Amerikaanse uitgever wel heel erg specifiek. Woorden als ‘momenteel’ en ‘consolegames’ laat ruimte over voor andere interpretaties.

Aan de andere kant heeft EA nog nooit zoiets gedaan en/of geprobeerd. Reclames in videogames zijn onacceptabel, of daar nou in-game compensatie voor is of niet. Als je betaalt voor een product hoort daar geen reclame bij te zitten. Free-to-play games stoeien nogal met deze morele redenering, aangezien verreweg de meeste spelers nooit geld zullen uitgeven aan spellen als Warzone en Fortnite. De ontwikkeling moet toch betaald worden.

Nu er bedrijven zijn die implementatie van reclame mogelijk maken, is het slechts een kwestie van tijd voordat een dergelijk systeem zijn weg zal vinden naar de industrie. Mobiele games doen al niet anders, waarom zouden consolegames uitblijven?