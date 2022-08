Gefeliciteerd: de hashtag bestaat 15 jaar

Het is feest deze week want de hashtag bestaat 15 jaar!

Niet meer weg te denken van social media: de hashtag! Waar je jezelf ook waagt op de sociale media, Facebook, Twitter, Instagram, overal is ie. Al 15 jaar wordt de hashtag gebruikt om een onderwerp te markeren of om extra nadruk op iets te leggen.

Nou is het niet zo dat het #-teken pas 15 jaar geleden is uitgevonden, maar Twitter-programmeur Chris Messina kwam op 23 augustus 2007 met het idee om de hashtag te gebruiken om onderwerpen te groeperen. Niet meteen een daverend succes, maar tijdens de Iraanse opstand van 2009 werd de hashtag rondom die opstand goed gevolgd. Daarna raakte de # steeds meer in gebruik.

Trends

In juli 2009 besloot Twitter om hyperlinks bij de hashtags te plaatsen. Zo kun je als gebruiker makkelijk zoeken op bepaalde onderwerpen. Weer een jaar later gebruikte het sociale medium het op trending topics te bepalen. Op welke hashtags wordt het meest gezocht.

De hashtag beperkt zich allang niet meer alleen tot Twitter. Het # is inmiddels ook ingeburgerd op Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. Sommige hashtags redden het zelfs tot het dagelijks leven zoals #MeToo.

Zo’n #MeToo is een maatschappelijk statement geworden en komt ook steeds terug. Zo zijn er klassiekers als #durftevragen of #dtv, #BlackLivesMatter of #BLM of gewoon #love of #fashion die weer enorm populair zijn op Facebook en Instagram.

Historie

De # bestond natuurlijk ook al voor 2007. Alleen niet in dit gebruik. Denk maar aan die informatie nummers “…en sluit af met een hekje” of aan kleurcodes in je Photoshop document. In het Engels staat # voor “nummer” en in de muziek noemen we het een kruis en verhoogd het een noot met een halve toon.

Ook online is de hashtag al eerder gebruikt. Op IRC, Internet Relay Chat werd de # gebruikt om verschillende chatboxen te benoemen. Zo kwam Messina ook op het idee.

De # wordt dus breed gebruikt en nu al 15 jaar op de sociale media. #gefeliciteerd en #hiephiephoera dus!

Via: BD.nl