Gefeliciteerd! Windows 1.0 is alweer 35 jaar oud - Apparata

In technologische termen is het al een eeuwigheid geleden, maar deze week is Microsoft Windows 1.0 alweer 35 jaar!

Het is nauwelijks mogelijk om je een wereld voor te stellen zonder het Windows besturingssysteem. Maar daar dachten ze exact 35 jaar geleden wel anders over. Deze week, precies 35 jaar geleden, werd Bill Gates’ ticket naar miljardairschap gelanceerd. Toen keken ze daarentegen nog behoorlijk anders naar de software dan dat we nu doen.

Windows 1.0 is 35 jaar!

Op 20 november 1985 lanceerde Microsoft de eerste versie van Windows. De aanloop naar het besturingssysteem was redelijk succesvol. Het Amerikaanse bedrijf gaf eerder inkijkjes in het besturingssysteem, toen eigenlijk niet meer dan een ruwe grafische interface.

Maar de release bleek niet de revolutie in computer software die je misschien zou verwachten gezien de reputatie van Microsoft. In tegendeel, critici waren behoorlijk teleurgesteld over Windows 1.0. Zo zou het niet soepel draaien, was het te lastig op te pikken voor beginners en – check deze – de nadruk lag te veel op muis-input. Dat stukje tegenwoordig alledaagse technologie was toen nog niet zo breed gedragen.

Voor de meesten zal Windows 1.0 niet zoveel nostalgische gevoelens opwekken als bijvoorbeeld Windows 95 of XP. Niet gek, want het was niet vanzelfsprekend dat je in ’85 een computer in huis had. En had je er een, dan was er ook nog een flinke kans dat het een Macintosh was. Hoe dan ook, wil je toch de Windows 1.0 ervaring opdoen, dan check je hier een uitzonderlijk goede emulator.

Hoe dan ook, Windows 1.0 stond aan de wieg van het grootste computer besturingssysteem ter wereld. In de tussentijd zagen we veel briljante en enkele desastreuze OS-varianten van Windows voorbij komen. Laten we het dus vooral niet over Vista hebben, en lekker concentreren op Windows 10 en nieuwer.

En laten we hopen, dat Microsoft zich in retrospectief niet te veel aantrekt van kritiek op de muis-input. Ik vind die feature namelijk best wel fijn!

