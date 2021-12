Geflopte Game of Thrones opvolger kostte bakken met geld

Het is bekend geworden wat het HBO heeft gekost om de geflopte Game of Thrones opvolger te maken. En ja, dat loopt in de tientallen miljoenen.

Een epische serie ging helaas op een wat minder epische manier ten einde. Game of Thrones is nog altijd een enorm geliefde serie. Behalve het laatste seizoen. Fans spoelen dat laatste seizoen het liefste door de wc. HBO besefte ook wel dat het zonde was om niets meer met zo’n bekende en succesvolle titel te doen. Er moest een andere serie komen. Denk aan Better Call Saul, de spin-off van Breaking Bad.

House of the Dragon is de prequel die in 2022 verschijnt op HBO Max. Maar dat was niet het enige idee voor een Game of Thrones spin-off. Waar House of the Dragon daadwerkelijk groen licht kreeg, liep een andere spin-off minder goed af. En dat heeft serieus veel geld gekost.

Er was al een cast geselecteerd, een script geschreven en zelfs een pilot opgenomen. Volgens Insider heeft dit grapje 30 miljoen dollar gekost. Er begon twijfel te ontstaan onder de makers of deze nieuwe serie wel het niveau van Game of Thrones als directe opvolger kon dragen. Die twijfel heeft de serie uiteindelijk de nek omgedraaid en deze eerste spin-off is er nooit gekomen.