Gehackte beveiligingscamera kijkt stiekem naar vrouwen - Apparata

Het is de nachtmerrie van iedere bezitter: een gehackte beveiligingscamera. Dit is zo’n verhaal met een wel heel bizar randje.

Met een offline camera hoef je niet bang te zijn dat anderen over je schouder mee kunnen kijken. Maar dit is niet alleen ouderwets, het is ook onhandig. Met een goede slimme beveiligingscamera kun je vanuit de cloud bij je gegevens en op afstand meekijken. Toch bestaat de nachtmerrie dat je camera opeens gehackt kan worden. Met alle gevolgen van dien.

Gehackte beveiligingscamera

Een voormalige medewerker van het beveiligingsbedrijf ADT was niet zo netjes als hij zich voordeed. De man was verantwoordelijk voor het installeren van camera’s bij particulieren in Dallas en omgeving. Vervolgens verschafte hij zichzelf stiekem toegang tot de camera’s met de inloggegevens van klanten, waardoor hij kon meekijken wat er zich allemaal afspeelde in de huizen van klanten.

Het ging hem niet eens om waardevolle voorwerpen. Hij had het puur gemunt op de vrouwen des huizes en genoot ervan om stiekem mee te kijken wat ze zoal deden in en rondom het huis. De voormalige medewerker werd betrapt en moet nu voorkomen. Hij heeft zijn misdaden toegegeven. Er hangt hem nu een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar boven het hoofd.

De crimineel kon 4,5 jaar ongestoord zijn gang gaan door te kijken door de ogen van de gehackte beveiligingscamera. In totaal heeft hij meer dan 9.600 keer bij meer dan 200 klanten meegekeken in huis. Yikes..