Geheim Romeinse beton ontdekt

Sommige oude Romeinse bouwwerken staan nog steeds overeind na bijna 2000 jaar. Het geheim daarvan is het Romeinse beton dat zelfhelend is. Dat geheim is nu ontsluierd en het is binnenkort te koop.

De beroemde koepel van Romeins beton van het Pantheon gaat al 2000 jaar mee. Bron: Wikipedia

Romeinse beton blijft 2000 jaar overeind

Betonnen structuren uit de moderne tijd houden het, in vergelijking met Romeins beton, niet lang vol. Bijvoorbeeld betonrot is een groot probleem. Vooral in een regenachtig klimaat heeft beton het zwaar.

Dat was in de Romeinse tijd wel anders. De oudste betonnen koepel ter wereld, het Pantheon in Rome, staat al 19 eeuwen overeind. Italië is bekend vanwege de vele aardbevingen die er plaatsvinden. Rome krijgt nog steeds water via een Romeins aquaduct, dat ook al bijna 2000 jaar oud is.

Als een gebouw het daar bijna 2000 jaar volhoudt, en zeker een betonnen koepel, dan moet er iets bijzonders mee aan de hand zijn. En dat lijkt inderdaad te kloppen, want het Romeinse beton is zelfhelend. Het Romeinse beton is ook nog eens goed bestand tegen zeewater.

Geheim Romeinse beton gekraakt

Al tientallen jaren proberen materiaalkundigen achter het geheim van Romeins beton te komen, tot dusver tevergeefs. Pas vorig jaar is dat de Amerikanen van het vooraanstaande Massachusetts Institute of Technology in Boston eindelijk gelukt.

Naar blijkt, komen er in het Romeinse beton korrels ongebluste kalk voor. Als er een scheurtje in het beton komt, en het water dringt binnen, dan reageert het water met de ongebluste kalk en vormt dit kalksteen, wat meer ruimte inneemt en zo de scheur opvult.

Vulkanische as

Ook, maar dat was al langer bekend, is vulkanische as de reden dat Romeins beton zo goed bestand was tegen zeewater. Zo mengden de oude Romeinen vulkanische as (pozzolaan) met ongebluste kalk en de rest van het mengsel. Dit gebeurde, veronderstellen de onderzoekers, bij een hoge temperatuur van rond de 90 graden.

Daardoor blijven er korrels ongebluste kalk behouden en hardde het beton ook nog eens veel sneller uit. De exacte technische details vind je in het wetenschappelijke artikel in Science. Onderzoekers zijn van plan om een commercieel mengsel op basis van Romeins beton te ontwikkelen en te verkopen. Hopelijk wordt dat dan gebruikt om mooie bouwwerken te maken, waar we ons niet na 2000 jaar voor hoeven te schamen.