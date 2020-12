Geheime code seriemoordenaar na 50+ jaar ontcijferd - Apparata

Na meer dan 50 jaar is het gelukt om de geheime code van de ‘Zodiac Killer’ te ontcijferen.

De Amerikaanse seriemoordenaar, die eind jaren zestig dood en verderf zaaide in Californië, is nooit gepakt. Hij communiceerde met politie en de lokale media door middel van geheime berichten. Niet alle berichten zijn gekraakt, waaronder 340 Cipher. Na 51 jaar is het bericht eindelijk gekraakt.

Het bericht van de Zodiac Killer bestaat uit 340 karakters. Het oorspronkelijke gecodeerde bericht werd in 1969 verstuurd naar de San Francisco Chronicle. In het bericht kan helaas niets achterhaald worden over de identiteit van de moordenaar. In het bericht staat omschreven dat de Zodiac Killer hoopt dat de politie lol heeft aan het proberen te vangen van de seriemoordenaar.

Op YouTube is een video verschenen waarin je te zien krijgt hoe de code is gekraakt. Sam Blake, Jarl Van Eycke en hun team zijn verantwoordelijk voor het kraken van het bericht. Het is bizar dat het meer dan 50 jaar heeft geduurd om dit gecodeerde bericht van de Zodiac Killer te kunnen kraken.

De kans bestaat dat de moordenaar niet langer leeft. Als hij rond een jaar of dertig was gedurende de moorden, dan zou de Zodiac Killer nu rond 80 jaar zijn.