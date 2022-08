Geinig bureauaccessoire met persoonlijk pixeldisplay

Dit is een leuke bureauaccessoire waarmee je niet alleen de tijd kan aflezen, maar ook je status kan zien.

De bureauaccessoire heet Tidbyt. De makers omschrijven het apparaat als een ‘persoonlijk pixeldisplay’. De looks zijn gewoonweg goed met zijn walnotenhouten panelen en zijn ultra gepixelde display. Het is 8,2 centimeter breed, 4,4 centimeter hoog en twee centimeter diep. Wat een beetje groot is om op je nachtkastje te zetten (kan overigens wel), maar mooi in een boekenplank of op een groter bureau past. Het is het eerste product wat dit bedrijf maakt, en dat is best indrukwekkend.

Bureauaccessoire deelt status

Het ding kost ongeveer 150,- euro maar het is niet echt duidelijk waar het nou echt voor bedoeld is. Het is een klok, maar geen wekker. Het is een hilarisch slechte digitale fotolijst. Het doet niets wat je telefoon niet kan, en je telefoon doet al die dingen zeker beter. Het is een uitstekend bezorgsysteem voor snelle stukjes omgevingsinformatie, maar als dat niet meteen iets voor je betekent, heb je geen Tidbyt nodig. De charme is het design en dat het echt een hebbedingetje is.

Gebruik Tidbyt om het weer te bekijken, of wanneer je trein aankomt. Volg je favoriete aandelenkoersen of je sportteams. Dit doe je door je telefoon te verbinden en je apps te koppelen aan het apparaat.

Het team achter Tidbyt begon hier een paar jaar geleden mee en lanceerde het product op Kickstarter in maart 2021. Anderhalf jaar later hebben alle donateurs hun Tidbyts ontvangen en is het apparaat algemeen verkrijgbaar. Echter, de verkopen zijn hard gegaan: mede-oprichter Rohan Singh zegt tegen The Verge ​​​​dat de huidige voorraad uitverkocht is, maar “we hebben over een paar weken meer eenheden onderweg.” Fabricage is moeilijk, maar Singh is ervan overtuigd dat Tidbyt een succes kan blijven.

Afbeeldingen via Tidbyt