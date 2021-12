Geld verdienen? Koop Lego!

Op de bank levert spaargeld niets op. Beleggen in aandelen is aantrekkelijk. Maar je kunt ook geld verdienen met bijvoorbeeld Lego.

We leven in een tijd waarin geld verdienen makkelijker is dan ooit. Maar dan moet je wel weten hoe de vork in de steel zit. Anders waren we allemaal wel miljonair natuurlijk. Of het nu gaat om zeldzame Pokémon kaarten, NFT’s of crypto. Zomaar je centen in goud steken is veel te traditioneel, getuige de vele mogelijkheden. Met vandaag Lego als het gaat om geld verdienen.

Geld verdienen met Lego

Wie is er niet groot geworden met de iconische blokjes van de Deense speelgoedfabrikant. Als kleine jij had je waarschijnlijk nooit gedacht dat handel in deze blokjes goud geld kan opleveren. Toch is het echt zo. Economen aan de Hoge School van Economie in Rusland hebben er een studie naar gedaan. Wat blijkt. De prijs van een Lego set die niet meer wordt verkocht stijgt gemiddeld met minstens 11 procent in waarde.

Het gaat hier om een aangekochte Lego set die nooit is opengemaakt. Alles moet dus nog netjes in de verpakking zitten. Voor de studie onderzochten de onderzoekers in totaal 2.322 van dit soort ongeopende Lego sets tussen 1987 en 2015.

Bepaalde Lego producten worden niet eeuwig verkocht. De producten die uit de markt worden gehaald zijn dan vaak meer geld waard. Hoe zeldzamer, hoe beter. Een simpele kwestie van vraag en aanbod in combinatie met een hoog verzamelgehalte.