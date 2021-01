Geld verdienen met Android apps mag van Google - Apparata

Google staat het toe om geld te verdienen met Android apps. Oftewel, het taboe op gokken lijkt voorbij.

Goed nieuws voor liefhebbers die af en toe een gokje wagen. Tot voor kort moest Google niets hebben met apps op Android waar je geld mee kon winnen (of verliezen!). Gokken was een taboe voor de Amerikaanse techgigant in de Play Store, maar komt daar nu op terug.

Google gaat gok apps toestaan in de Play Store. Het is wel zo dat elk land zijn eigen regels heeft met betrekking tot gokken. Vanaf 1 maart heft Google het taboe op in de landen Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Finlanden, Duitsland, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Roemenië, Spanje, de Verenigde Staten en Zweden. In diverse andere landen was het al mogelijk om te gokken via Android. Het gaat hier onder meer om Brazilië, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Geld verdienen (of verliezen) met Android apps in Nederland

In de Nederlandse Play Store zijn al tal van gok apps te vinden. Niet alle platformen hebben echter een eigen app. Zo is in ons land bijvoorbeeld Toto een populaire bedrijf om voetbaluitslagen te voorspellen. Je kunt echter geen Toto app vinden in de Play Store van Google. Het Amerikaanse techbedrijf kijkt wel streng welke apps worden toegelaten en welke niet. Er zijn vier categorieën, namelijk online casino games, loterijen, sportweddenschappen en wedden op fantasie sporten.