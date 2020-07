Geld verdienen met TikTok, zo doe je dat

TikTok heeft een fonds opgezet zodat videomakers eindelijk geld kunnen verdienen.

Vroeger was YouTube een plek om leuke en relevante video’s te droppen. Uiteindelijk is het een platform geworden waar videomakers hun brood mee kunnen verdienen. Het heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit op YouTube door de jaren heen enorm is toegenomen. TikTok wilt ook die kant opgaan door videomakers geld te laten verdienen.

Beroemde videomakers op TikTok verdienen nu vooral geld met sponsordeals, maar het Chinese bedrijf wilt ook makers direct gaan helpen. TikTok heeft daarom een fonds opgezet en daar 200 miljoen dollar in gepompt. Het geld is bedoeld voor makers van content in de app.

TikTok zegt dat creatieve videomakers die willen leven van het maken van video’s een gooi kunnen doen naar het fonds. Die 200 miljoen dollar zal in 2021 worden verdeeld. De verwachting is dat het fonds over tijd zal worden aangevuld met nieuw geld.

Natuurlijk zijn er wel een aantal eisen om in aanmerking te komen voor een TikTok salaris. Je content moet een groot publiek aanspreken. Het bedrijf maakt niet specifiek bekend hoeveel volgers je dient te hebben, maar spreekt over een trouwe groep aan volgers. Ook moet de content veilig zijn om te zien voor alle leeftijden en de maker zelf dient minimaal 18 jaar oud te zijn.

Net als YouTubers zijn er inmiddels ook TikTok makers die een carrière hebben opgebouwd op de populaire Chinese app. In tegenstelling tot Vine, lijkt TikTok vooralsnog een blijvertje nu je de mogelijkheid hebt om geld te verdienen.