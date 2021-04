Geld verdienen op Clubhouse, het gaat gebeuren - Apparata

De social audio- app Clubhouse gaat het mogelijk maken om geld te verdienen op het platform.

Clubhouse is de sensatie van de afgelopen tijd. De app is nu één jaar oud en is naar verluidt $1 miljard waard. Dat is niet slecht gedaan van de oprichters. Het platform gaat nu toestaan dat gebruikers geld kunnen sturen naar hun favoriete sprekers. Clubhouse kondigde de nieuwe functie aan als ‘Clubhouse Payments’.

Clubhouse Payments

In een blogpost kondigde de startup deze grote aanpassing aan. De functie is ‘de eerste van vele functies waarmee videomakers rechtstreeks op Clubhouse kunnen worden betaald’. Paul Davison is een van de oprichters en zei dat het bedrijf zich wil richten op het generen van inkomsten voor de makers, in plaats van advertenties tonen. Een nobel doel.

De nieuwe functie werkt eenvoudig. Een gebruiker kan een betaling in de Clubhouse- app doen, door naar het profiel te gaan van de maker aan wie hij geld zou willen geven. De maker moet dan de functie aan hebben staan, de gebruiker kan vervolgens op ‘geld verzenden’ klikken en een bedrag invoeren. Je kan het zien als een virtuele fooienpot, alleen je kan geen compliment in tekst meesturen.

Afbeelding via Clubhouse

Inkomsten

Al het geld gaat naar de maker. De persoon die het geld verzend moet ook een kleine vergoeding betalen om de betaling mogelijk te maken. Die vergoeding gaat naar de betalingsverwerkingspartner, in dit geval is dat Stripe. Clubhouse zal niets krijgen.

🎤💸 We're very pleased to be working with @joinClubhouse to help enable frictionless creator payments: https://t.co/ZFTyvHJcIs. — Patrick Collison (@patrickc) April 5, 2021

En dat is een probleem waar veel analisten zich zorgen om maken: hoe gaat de app geld verdienen? Deze nieuwe functie maakt het mogelijk om makers naar de startup te lokken en zodoende dat er goede content wordt gepubliceerd. Dat is natuurlijk weer wat waard. Hoewel het bedrijf momenteel afhankelijk is van risicokapitaal om te kunnen blijven draaien, zal het uiteindelijk geld moeten verdienen om een ​​zelfvoorzienend bedrijf te zijn.

De betalingsfunctie wordt op dit moment getest door een kleine groep mensen. Wie dat zijn is niet duidelijk, uiteindelijk zal de betalingsfunctie in golven naar andere gebruikers worden uitgerold.