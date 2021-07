Gelekt: Alle Apple iPhone 14-modellen krijgen top display - Apparata

Foto van iPhone 12 ter illustratie

Apple’s display-adresjes krijgen een upgrade en daardoor zouden alle iPhone 14-modellen naar verluidt een stevige refresh rate krijgen.

Recentelijk werd bekend dat Apple de iPhone 13 Pro in elk geval een 120Hz display mee geeft. Alleen eigenaren van de duurdere variant(en) krijgen dus de hoge refresh rate. Voor de serie uit 2022 heeft Apple naar verluidt nog ambitieuzere plannen, want vanaf de iPhone 14 zouden alle varianten een dergelijk 120Hz display krijgen.

iPhone 14 volledig uitgerust met 120Hz display?

Vooralsnog heeft Apple twee leveranciers voor iPhone-displays, zo beschrijft TheElec. Samsung maakt de duurdere ProMotion 120Hz displays voor de iPhone 13 Pro en Pro Max. Voor de gewone iPhone 13 en 13 Mini gebruikt Apple schermen van LG. Maar volgens het medium tovert die laatste de productielijnen nu om.

Vanaf 2022 kan LG ook de betere schermen maken, waardoor Apple twee adressen heeft om 120Hz OLED-displays te kopen. Volgens MacRumors is het dan ook aannemelijk dat het miljardenbedrijf vanaf volgend jaar alle iPhones uitrust met een scherm met de hoge verversingssnelheid.

Eerst zal Apple daarentegen nog met de iPhone 13 komen, wat volgens alle geruchten wederom een beetje een tussenmodel wordt. Ofwel, gigantische veranderingen aan design of hardware blijven uit. In plaats daarvan rust Apple de iPhone 13-serie volgens onofficiële informatie met nieuwe high-end snufjes uit, waaronder een betere vingerafdrukscanner en het verbeterde display voor de duurdere varianten.

Later dit jaar weten we meer want dan onthult Apple de aankomende reeks waarschijnlijk. Het zal nog even duren voordat we iets officieels over de iPhone 14 horen, maar de 13-serie zal met hogere refresh rate voor de duurdere modellen waarschijnlijk in september uitkomen.

Lees ook: Gelekt: Er komt geen kleine 5.4-inch iPhone 14 Mini meer