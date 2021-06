Gelekt: Alles over de OnePlus Nord 2, inclusief releasedatum - Apparata

Het uiterlijk en alle specs van de aankomende OnePlus Nord 2 zijn mogelijk gelekt. Er lijkt vrij weinig te veranderen vergeleken met de eerste Nord.

Bekende insider OnLeaks en 91Mobiles delen zo’n beetje alles wat we van de OnePlus Nord 2 kunnen verwachten. Daaronder renders en eerder ook zo’n beetje alle specificaties. Volgens de lekkers komt het toestel begin volgende maand (9 juli) al uit, of zal hij in elk geval aangekondigd worden. Officieel heeft OnePlus de aankomende midrange-topper nog niet bevestigd.

OnePlus Nord 2 gelekt

Volgens de bronnen krijgt de OnePlus Nord 2 eigenlijk nagenoeg een identiek design vergeleken met de oorspronkelijke smartphone. Het toestel krijgt volgens OnLeaks wederom een triple-camera-setup. De camera’s zijn op een verticaal camera-eiland geplaatst. Aan de voorkant verwerkt OnePlus wederom de selfiecamera in een punch-hole.

Ook de specificaties van de OnePlus Nord 2 zouden eerder deze maand al gelekt zijn (met dank aan hetzelfde medium). Daaruit blijkt dat we een iets kleiner 6,43-inch OLED-display met een refresh rate van 90Hz mogen verwachten. De Nord 2 zou verder (in elk geval in India, waar het medium actief is) Snapdragon achterwege laten. In plaats daarvan rust OnePlus de smartphone naar verluidt met een MediaTek

Dimensity 1200 uit.

Verder zouden er twee configuraties voor zowel de RAM als de opslagruimte komen. Je zou een OP Nord 2 met 8 of 12GB RAM kunnen krijgen, en met 128 of 256GB opslagruimte. Tot slot rusten de Chinezen het toestel met een 50MP-hoofdcamera en een 4500mAh batterij uit.

Lees ook: Gelekt: OnePlus doet pijnlijk geheimzinnig in memo