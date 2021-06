Gelekt: Amazon heeft nóg een smerige truc voor geldbesparing - Apparata

Wederom blijkt dat Amazon hun gigantische macht gebruikt om middels smerige trucjes geld te besparen, in dit geval op aandelen van derden.

Amazon is niet ’s werelds grootste webshop geworden door het spelletje netjes te spelen. De service is ongekend handig, misschien zelfs ongeëvenaard. Maar achter de schermen blijkt keer op keer hoe Jeff Bezos‘ money maker hele sluwe, slimme en soms zelfs smerige trucjes toepast om geld te besparen. Zo ook vandaag weer, nu The Wall Street Journal onthult hoe Amazon tegen spotgoedkope prijzen aandelen van betrokken derden kan kopen.

Hoe Amazon geld op aandelen bespaart

Insiders vertellen tegenover het medium dat Amazon een potentieel smerig trucje toepast om aangesloten winkels en leveranciers uit te wringen. In meer dan 70 gevallen gaf Amazon aangesloten partijen toegang tot het machtige netwerk. In ruil daarvoor moesten die partijen zogenoemde warrants beloven.

Dit zijn in wezen beloften van derden om hun aandelen tegen een lagere prijs dan op de aandelenmarkt te verkopen. Op deze manier slaat Amazon twee vliegen in één klap. Enerzijds krijgen ze een al dan niet groot aandeel in aangesloten bedrijven. Dit maakt de macht van de webshopgigant wederom groter.

Daarnaast besparen ze volgens de insiders bakken met geld. Ze krijgen namelijk de mogelijkheid om aandelen onder de marktwaarde in te kopen. Soms zou Amazon zelfs een meerderheid van een bedrijf middels deze truc met aandelen verkrijgen. Iedereen die op de beurs aandelen van een bedrijf wil kopen, betaalt de publieke prijs. Maar Amazon dus niet. In totaal zou de webshop miljarden verdienen met het bespaarde geld en de aandelen in tientallen bedrijven.

Het is niet voor het eerst dat Amazon achter de schermen een bullebak blijkt te zijn. Start-ups zouden volgens een onthullend artikel ronduit belazerd worden door de webshop. Producten zouden letterlijk gestolen worden en onder eigen naam vervolgens worden verkocht. Ook horen we telkens weer horrorverhalen van werknemers. Kortom, Amazon is hartstikke handig en goedkoop, maar wellicht niet echt heel sympathiek als het om concurrentie aankomt.

