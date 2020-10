Gelekt: Apple AirPods 2021 krijgen high-end design - Apparata

Volgens insiders krijgen de Apple AirPods van 2021 een bijzonder design, namelijk dat van de AirPods Pro!

Insiders laten tegenover Bloomberg weten dat Apple de volgende AirPods (2021) een flinke upgrade krijgen. Eerder dit jaar liet een altijd goed geïnformeerde analist al weten dat Apple voor de AirPods wat features leent van de AirPods Pro. Maar nieuwe lekken zijn nog wat gunstiger voor de geldbewuste Apple-fans. De ‘gewone’ AirPods 2021 krijgen namelijk het design van de duurdere AirPods Pro!

AirPods 2021 krijgen Pro design

Momenteel hebben Apple-gebruikers de keuze uit een tweetal series in-ear oortjes. De gewone AirPods zijn geheel van hard plastic en hebben een langwerpig staafje aan de onderkant. De Pro-varianten komen met in-ear rubbertjes en zijn ietsje kleiner.

Voor volgend jaar moeten de AirPods 2021 daarentegen die Pro-features overnemen. Met andere woorden, een korter staafje aan de onderkant en de verwisselbare rubbertjes voor in het oor.

Dezelfde bronnen laten overigens weten dat Apple ook nog aan AirPods Pro werkt voor 2021. Het is niet duidelijk in hoeverre de duurdere varianten een substantiële upgrade krijgen en zo ja, in wat voor opzicht. Volgens Bloomberg heeft Apple daarentegen wel moeite om echte nieuwe features naar de AirPods Pro te brengen.

Het integreren van noise-cancelling, draadloze antennes en microfoons in de kleinere AirPods Pro behuizing blijkt een uitdaging tijdens de ontwikkeling. Dat zou kunnen resulteren in een iets minder ambitieus design wanneer het product uitkomt.

Productieproblemen

Naast problemen met het zo goed mogelijk ontwerpen van de AirPods Pro voor 2021, zijn er nog meer tegenslagen voor Apple. Hetzelfde artikel vermeldt dat ook de ontwikkeling van de over-ear hoofdtelefoons van het merk niet lekker verloopt. Het gloednieuwe Apple-product zou al weken geleden in productie moeten zijn gegaan, maar de hoofdband zou daar een stokje voor hebben gestoken.

Kortom, je huidige AirPods (Pro) moeten het nog even volhouden, voordat Apple hun nieuwe reeks naar verluidt begin 2021 aankondigt.

Lees ook: Goedkope AirPods kopieën zijn Apple doorn in het oog