Gelekt: Apple iPad Pro met miniLED komt al snel uit - Apparata

Foto iPad Pro (2020) @Apple

Apple werkt naar verluidt as we speak aan een gloednieuwe iPad Pro met miniLED technologie voor het display.

Apple-fans wachten al een tijdje op een gloednieuwe iPad Pro met miniLED display. In 2019 werd de release van de nieuwe displaytechnologie geschat op halverwege 2020. Dat is uiteraard niet gebeurd. Insiders zeggen nu dat een dergelijke tablet daarentegen officieel in de maak is. Sterker nog, als de lekken kloppen hoef je nog maximaal enkele maanden te wachten!

Apple iPad Pro met miniLED

Uit een rapport van DigiTimes (via MacRumors) blijkt dat Apple de supply chain aan het uitbreiden is naar onder andere miniLED. De nieuwe displaytechnologie is nog nauwelijks voor consumenten beschikbaar. Apple zou er daarentegen al langer op overgestapt willen zijn, maar tot dusver is dat nooit gebeurt.

Nu schrijft het medium dat het er echt aan zit te komen; in het eerste kwartaal van 2021 zou Apple met een iPad Pro met miniLED komen. Het zou gaan om een 12,9-inch tablet. Ook de iPhone-serie maakt zich langzaam klaar voor de gloednieuwe display technologie. Daar is nog geen mogelijke releasedatum voor gelekt.

Met de komst van miniLED zou Apple voor het eerst in lange tijd weer een grote innovatie voor hun tablets komen. De displaytechnologie heeft namelijk een hoop voordelen. MiniLED zorgt ervoor dat donker donkerder is en licht lichter omdat het om duizenden LED-lampjes gaat.

Wat dat betreft lijkt de technologie een beetje op OLED, waarbij organische dioden ook individueel licht produceren. Maar miniLED omzeilt tevens enkele nadelen die OLED met zich meebrengt. Kortom, een iPad Pro met miniLED zou een stevige vooruitgang zijn voor fans. OLED zou ook mooi zijn, maar dat duurt naar verluidt nog veel langer.