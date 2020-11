Gelekt: Apple iPhone 13 Pro formaat en camera - Apparata

Foto: iPhone 12 Pro Max @Apple

Apple doet weinig aan het formaat van de iPhone 13, maar de Pro en Pro Max krijgen in elk geval een flink verbeterde ultrawide camera lens (gelekt).

De iPhone 12 ligt pas net in de winkels, maar we krijgen nu alweer de eerste informatie over de iPhone 13 serie binnen. De camera setup en het formaat van dat toestel in het bijzonder. Betrouwbare lekker en analist Ming Chi Kuo laat weten dat we wat dat tweede betreft niets nieuws hoeven verwachten. Om met iets positiefs te beginnen, de camera gaat wel aardig wat vooruit.

iPhone 13 Pro (Max) camera

Lekker Ming Chi Kuo laat weten dat er een flinke verbetering komt wat betreft de camera setup van de iPhone 13 Pro en Pro Max (via MacRumors). Specifiek zal de ultrawide lens een flinke upgrade krijgen.

De iPhone 12 Pro en Pro Max krijgen een upgrade van een f/2.4, vijf-element lens naar een f/1.8, zes-element lens met autofocus. Het grotere diafragma betekent praktisch dat er meer licht doorgelaten wordt wat in theorie voor betere foto’s bij minder licht moet zorgen.

Tevens gaat het aantal elementen omhoog. Dat betekent kort door de bocht dat er meer laagjes worden gebruikt voor de lens, wat wederom meer licht moet kunnen opvangen.

Formaat

Dezelfde lekker spreekt zich ook uit over de verschillende formaten van de iPhone 13 serie. Dat is eigenlijk heel simpel; volgens Kuo neemt Apple de iPhone 12-lineup en vervangt ’12’ met ’13’. Ofwel, we krijgen dezelfde formaten als vorig jaar, in de vorm van een 6.1-inch iPhone 13, 5.4-inch iPhone 13 Mini, 6.1-inch iPhone 13 Pro en 6.7-inch Pro Max.

Overigens zijn niet alle lekkers het daarmee eens. Recentelijk kregen we iets andere informatie van een andere lekker. Ook hebben we al wat info over wat voor displays Apple dan gaat gebruiken.

Lees ook: Weer productieproblemen iPhone 12. Oplossing niet in zicht