Gelekt: Apple iPhone 13 Pro (Max) krijgt dikke ultrawide - Apparata

Apple geeft de aankomende iPhone 13 Pro en 13 Pro Max een speciale ultrawide-camera mee, zo weet Kuo te melden.

Apple-fanaten moeten nog enkele maanden wachten op de iPhone 13. Vooralsnog weten we dat de aankomende reeks een aantal redelijk sprongen vooruit maakt. Zo zou de reeks een hoge refreshrate krijgen. Ook worden alle toestellen dit jaar uitgerust met een goede camera. Nu geeft betrouwbare Apple-lekker Ming-Chi Kuo concrete informatie over de camera-module van de iPhone 13 Pro en Pro Max.

iPhone 13 Pro (Max) krijgt dikke ultrawide

De bekende tipster laat tegenover MacRumors weten dat de ultrawide-lenzen op de duurdere iPhone 13-modellen een upgrade krijgen. De Apple iPhone 13 Pro en Pro Max zouden een ultrawide-camera met autofocus krijgen.

Vooralsnog hebben alle iPhones met een ultrawide-lens fixed-focus. Dat wil zeggen dat het focuspunt bij die lenzen altijd hetzelfde is. Afhankelijk van de afstand van objecten kan dit voor minder scherpte beelden zorgen. Autofocus zorgt ervoor dat je in principe altijd heldere, scherpe foto’s krijgt in ultrawide-modus.

Dat, in combinatie met de andere camera-verbeteringen moet de iPhone 13-serie weer een stapje hoger tillen. Het is daarentegen wel opvallend dat alleen de iPhone 13 Pro en Pro Max de upgrade krijgen. Alle iPhone-smartphones hebben immers in elk geval in de huidige 12-reeks een ultrawide. Alleen de duurdere modellen krijgen vooralsnog de verbeterde lens. Volgens Kuo wordt dat in 2022 weer rechtgetrokken. Dan zouden alle modellen uit de iPhone 14-serie (dat zouden er vier worden) een ultrawide met autofocus krijgen.