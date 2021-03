Gelekt: Apple komt in 2022 met product dat niemand wil - Apparata

Apple komt in 2022 volgens betrouwbare lekker Kuo met een peperdure stand-alone VR-headset waar eigenlijk niemand op zit te wachten.

Betrouwbare lekker en analist Ming-Chi Kuo onthult dat Apple in 2022 met een gloednieuwe, peperdure gadget komt. Het gaat om een segment waar nauwelijks mensen op wachten, behalve doorgewinterde gamers. Maar gamers en Apple gaan (afgezien van Arcade) niet echt samen… Dus de vraag is, voor wie maakt Apple in 2022 een stand-alone VR-headset?

Apple komt in 2022 met VR-headset

Er gaan al jaren geruchten rond over een Apple VR-headset en in 2022 moet dat waarheid worden. Volgens de betrouwbare lekker probeert de iPhone-maker intern de laatste problemen op te lossen, zo schrijft 9to5mac. Het lijkt erop alsof het prototype te zwaar is (tussen de 200 en 300 gram). Dat moet uiteindelijk tussen de 100 en 200 gram worden.

Dat is een verrassend probleem, aangezien de meeste stand-alone VR-headsets gemakkelijk twee keer zoveel wegen. Daarbij is gewicht eigenlijk nauwelijks een factor, mits het apparaat lekker zit. Maar goed, dat is nog niet eens het grootste probleem van Apple’s VR-ambities.

Volgens Kuo gaat de gadget ongeveer zoveel kosten als een high-end iPhone. Ofwel, zo’n €1200,- (op basis van de Pro Max). Dat is ontzettend veel geld voor een VR-headset, maar uiteraard geen grote verrassing omdat deze van Apple komt.

Toch blijft de vraag dan, wie gaat er in deze niche markt dan €1200 neerleggen voor een stand-alone headset? Concurrenten vragen voor een vergelijkbaar product doorgaans slechts een vierde van die prijs. Uiteraard verkoopt niemand beter dan Apple net iets te dure premium producten. Maar in de VR-markt is er veel concurrentie en ogenschijnlijk helemaal geen vraag voor peperdure, high-end, stand-alone brillen.

We zullen het naar verluidt in 2022 zien, als Apple hun eigen stand-alone VR-headset zal uitbrengen. Enkele jaren daarop, volgens de lekker in 2025, komt het merk ook nog met een AR-bril.