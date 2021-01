Gelekt: Apple komt met nieuw podcast abonnement - Apparata

Foto HomePod @Apple

Insiders onthullen dat Apple werkt aan een toegewijd podcast abonnement, inclusief exclusieve content.

Apple denkt aan het introduceren van een gloednieuwe podcast abonnement. Het radio-on-demand format is de laatste tijd ontzettend populair. Tegelijkertijd is Apple recentelijk helemaal dol op abonnementen. Kortom, een match made in heaven maar het is nog maar de vraag of ze er het juiste business model aan hangen.

Apple wil podcast abonnement

Insiders vertellen tegen Bloomberg dat Apple een abonnement speciaal voor podcasts overweegt. Eerder schreven andere media op basis van andere bronnen hetzelfde. Kortom, alles wijst erop dat de iPhone-maker inderdaad met een nieuwe subscriptie komt.

Toch zou dat business model op zichzelf niet per se werken. Podcasts zijn immers doorgaans gratis. Beluisteren kan dan doorgaans ‘gratis’ met een abonnement op een dienst als Spotify of zelfs helemaal voor nop via YouTube.

Apple gaat het daarentegen iets anders aanpakken. Naar verluidt willen ze zelf shows gaan produceren om zo een soort eigen Netflix voor podcasts op te bouwen. Exclusiviteit is dan het verdienmodel. Maar waar Spotify een praktisch oneindige catalogus muziek aanbiedt plus podcasts, zouden gebruikers bij Apple dus een apart abonnement moeten aanschaffen.

Aan de andere kant, Apple is behoorlijk goed in het verkopen van abonnementen en noemde het zelfs als belangrijke bijdrage voor de jaaromzet. Ze zouden de podcast subscriptie dan bijvoorbeeld aan Apple One kunnen koppelen. Of ze geven enkele maanden gratis bij een nieuwe set AirPods om mensen hooked te laten geraken aan de podcasts.

Naar verluidt lanceert Apple het abonnement ergens in 2021.