Gelekt: Apple komt met omslachtige iPhone 12-accu - Apparata

Insiders onthullen dat Apple zeer binnenkort met iets nieuws komt: een externe, magnetische accu voor de iPhone 12.

Apple komt volgens lekkers (via Bloomberg) binnenkort met een externe iPhone 12-accu die je met magneten vastmaakt aan het toestel. De veredelde powerbank laadt vervolgens de smartphone draadloos op. Er zou momenteel een prototype getest worden maar er moeten nog wat problemen gladgestreken worden. Lukt dat, dan kunnen iPhone 12-eigenaren ergens in de komende maanden met het accessoire aan de slag.

Apple test externe iPhone 12-accu

De externe iPhone 12-accu maakt gebruik van MagSafe-technologie, een magnetisch systeem dat Apple ook voor ander draadloze apparaten gebruikt. Het zou voor het eerst zijn dat het miljardenbedrijf een dergelijke constructie gebruikt. Voorheen waren batterij cases beschikbaar, die als extra batterij en beschermhoesje dienen.

Deze externe batterij zit stevig op de iPhone 12 vast met magneten en laadt het toestel zo draadloos op. Het is niet bekend om wat voor capaciteit het gaat. Als we wild mogen gokken dan krijg je met het accessoire in elk geval een extra volle lading.

Maar waarom de noemer ‘omslachtig’ voor deze gadget? Uiteraard is het voor gebruikers ontzettend handig om extra juice bij de hand te hebben. In het geval van de iPhone 12 is het daarentegen een beetje gênant dat Apple juist nu met de gadget komt.

De iPhone 12 heeft namelijk standaard een kleinere batterij dan zijn voorganger. Het voelt een beetje alsof deze keuze bewust gemaakt is om zo extra geld te kunnen vangen per klant. In plaats van een dure externe batterij zou Apple er immers ook voor kunnen kiezen om de standaard interne batterij gewoon groter te maken.

Hoe dan ook, Apple werkt al minstens een jaar aan de accu. Er zouden wat problemen zijn geweest met oververhitting (dat komt bekend voor). Dat lijkt nu verholpen te zijn en Apple zou naar verwachting ergens in de komende maanden hun nieuwe iPhone 12 magnetische externe accu onthullen.