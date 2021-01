Gelekt: Apple lanceert al snel nieuwe iPhone SE en AirPods Pro - Apparata

Insiders onthullen dat Apple over enkele maanden al een gloednieuwe generatie iPhone SE smartphones én AirPods Pro zal lanceren.

De iPhone SE was een leuke verrassing voor Apple-fans en in 2021 trekt het miljardenbedrijf die verrassing door. Er komt namelijk een gloednieuwe iPhone SE uit dit jaar, samen met de volgende generatie AirPods Pro. Sterker nog, fans hoeven niet meer lang te wachten op de nieuwste varianten van de tweede geliefde Apple tech.

iPhone SE en AirPods Pro komen eraan

Insiders vertellen tegen het Japanse Macotakara dat er zeer binnenkort nieuwe varianten van de iPhone SE en Apple AirPods Pro uitkomen. Beide gadgets zouden ergens in april aangekondigd worden.

Om bij die eerste te beginnen, dit zou de derde iPhone SE worden. Andere lekken suggereren een stuk groter display 5.5-inch), wat nieuw zou zijn voor de SE-serie. Tot dusver bleef de grootte onder de 5-inch. Dat is immers de aantrekkingskracht van het kleinere toestel.

Desalniettemin kunnen we een solide midranger met wat high-end specs verwachten. Apple rust de iPhone SE namelijk doorgaans uit met dezelfde processor als hun vlaggenschip. Mogelijk krijgt de SE (2021) dus wat overeenkomsten met de iPhone 13.

Naast de 2021 iPhone SE komt Apple naar verluidt dus ook met een nieuwe set AirPod Pro oortjes. Geruchten hebben het over het verdwijnen van het iconische stokje aan de onderkant van de oortjes. Maar het is vooral de oplaadcase die volgens de insiders een make-over krijgt. De dikte en hoogte van de oplaadcase blijven gelijk, maar in de breedte wordt het doosje compacter.

Met deze geruchten lijkt een nieuwe tendens bevestigd te zijn. Doorgaans kondigt Apple hun nieuwe iPhones aan in september. Maar sinds vorig jaar krijgt de SE een eigen presentatie in april. Kortom, voortaan mogen fans genieten van twee iPhone events per jaar.