Gelekt: Apple maakt hele nieuwe FaceID hardware

Foto via FrontPageTech.com x RenderByIan

Werknemers van Apple moeten nieuwe hardware voor FaceID testen. De tijdelijke case zou gebruikers met mondmasker én beslagen bril herkennen.

Apple liet enkele jaren geleden de vingerafdrukscanner varen voor FaceID. Gezichtsherkenning is hartstikke handig en snel, maar de pandemie gooide wat roet in het eten. Nu blijkt uit interne tests dat Apple volledig nieuwe hardware voor FaceID aan het testen is, zo weet Jon Prosser van FrontPageTech te melden. Vooralsnog gaat het om een case die volledig om een bestaande iPhone heen past en de camera’s vervangt met nieuwe, toegewijde FaceID-tech. En daarmee wordt een gigantisch probleem met gezichtsherkenning kennelijk verholpen.

Apple maakt nieuwe hardware voor FaceID

Prosser meldt dat werknemers van Apple een speciale case hebben meegekregen om FaceID met behulp van een nieuwe camera-setup te testen voor hele eigentijdse situaties. De iPhone 13 zou straks met nieuwe FaceID-hardware gebruikers moeten kunnen herkennen met mondmasker én beslagen brillenglazen.

Naar verluidt moeten werknemers in allerlei situaties FaceID testen. Denk bijvoorbeeld aan FaceID bij veel licht, met een mondmasker, zonder bril. Vervolgens bij slecht licht, zonder mondmasker maar met beslagen bril. Op deze manier zou getest moeten worden of de vernieuwde tech echt beter werkt.

Hoewel mondkapjes al lang niet meer verplicht zijn in Nederland, is het stukje beslagen bril al een zegen. Ik gebruik (zeker in de winter) om precies die reden doorgaans geen gezichtsherkenning (op Android). Met een vernieuwde camera en mogelijk ook nieuwe software moet FaceID straks nog beter worden in het herkennen van ogenschijnlijk onherkenbare iPhone-gebruikers.

Lees ook: Handige techniek om je gezichtsherkenning- beveiliging drastisch te verbeteren!