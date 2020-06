Gelekt: Apple werkt aan iPhone met twee schermen

Een journalist die een prototype in handen had beschrijft een Apple iPhone met twee schermen.

Apple werkt volgens een lekker aan een iPhone met 2 schermen. Er gaan al heel lang geruchten rond dat er een iPhone met flexibel scherm aankomt. Volgens journalist Jon Prosser is dat daarentegen (vooralsnog) niet het geval. Hij zegt op basis van een prototype dat het een iPhone met twee aparte schermen is.

iPhone met twee schermen

Het era van opvouwbare smartphones is rustig aan begonnen met de Galaxy Fold. Maar zoals we weten was dat een valse start, nadat Samsung pionier binnen no-time kapot was. De spirituele opvolger deed het daarentegen een heel stuk beter en waarschijnlijk begint Apple langzaam in te zien dat dit nieuwe concept interessant voor ze is.

De betreffende journalist zegt dat er nu een prototype Apple iPhone is met twee schermen. Het zijn dus twee aparte displays die bij elkaar gehouden worden door een stel scharnieren. Verder beschrijft hij dat het design er lijkt op dat van de huidige iPhone 11, maar dan zonder notch.

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable. 🧐



The current prototype has two separate display panels on a hinge.



Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design.



No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID. — Jon Prosser (@jon_prosser) June 15, 2020

Unieke nieuwe insteek

Eenmaal uitgeklapt zouden de twee schermen ogen als één. Als dit inderdaad benaderd kan worden, heeft Apple potentieel goud in handen. Momenteel zetten fabrikanten namelijk hard in op flexibele schermen. Met andere woorden, een opvouwbaar display. En die zijn inherent zwakker dan een gewoon, dik, glazen display. Het is onder andere de reden waarom de Galaxy Fold 2 naar verluidt geen S-Pen ondersteuning kan bieden; het scherm is te broos.

Met twee displays die precies naast elkaar passen, hoef je geen rekening te houden met vouwbaarheid. Nu is het waarschijnlijk heel moeilijk om twee schermen precies aan te laten sluiten waardoor het één display lijkt. Maar aan de andere kant, ook de vouwbare smartphones hebben momenteel een duidelijk vouw door het midden. Zo’n drama zou een klein gleufje niet zijn.

Hoe dan ook, de iPhone met twee schermen is kennelijk nog volop in ontwikkeling. Prosser laat niet weten hoe ver de ontwikkeling is en we hebben dus geen idee wanneer de uitklapbare iPhone zou uitkomen. We weten überhaupt niet of Apple een daadwerkelijke release van het toestel heeft gepland.

