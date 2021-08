Gelekt: Apple werkte ooit aan een iPhone nano

Wie had dat gedacht, het concept van de iPod nano naar de iPhone brengen. Het was een serieuze overweging van Apple.

Even terug in de tijd. Vroeger was je helemaal het ventje als je een iPod Nano had. Dat was nog in het tijdperk dat je wél cool was met een Apple-product. Tegenwoordig is het merk zo mainstream dat iedereen in je omgeving wel een iPhone gebruikt. Vroeger was Apple net wat meer prestige wat dat betreft. De iPod nano had natuurlijk zijn kenmerkende clickwheel. Een unieke manier om de muziekspeler te gebruiken.

Dat concept van die nano is ooit overwogen naar de iPhone te brengen. De geruchten waren er altijd wel, maar keihard bewijs ontbrak. Tot nu. The Verge heeft namelijk een e-mail weten te bemachtigen uit oktober 2010. In het email verkeer had destijds Apple CEO Steve Jobs het over een nano iPhone.

Het is een cryptische email met alleen maar bullet points. Oftewel, ideeën om het tijdens een meeting eens over te hebben. Zo kan opgemaakt worden uit die mail dat Jony Ive de telefoon zou moeten ontwerpen. Daarnaast zou het een kleinere iPhone als de smartphone van destijds moeten worden. Mind you, in 2010 was de iPhone 4 het vlaggenschip van Apple.

De vraag is natuurlijk of een iPhone nano ooit een succes zou zijn geweest. In die tijd had Apple nauwelijks te maken met een flop. De iPhone 4 was een succes, door zijn mooie glazen ontwerp. Ook de iPhones daarna waren keer op keer successen. Of een nano ook een topper zou zijn geweest? Het is vast niet voor niets dat het bij een idee is gebleven.