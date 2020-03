Gelekt – CoD: Modern Warfare 2 komt morgen al!

Modern Warfare 2 komt terug. No Russian.





Het gerucht wordt al langere tijd in de wandelgangen rondgesmiespeld. Nu is het eigenlijk zeker dat de op één na beste Call of Duty ooit opnieuw uitkomt. Call of Duty: Modern Warfare 2 zal naar verluidt morgen in de (virtuele) schappen liggen.

Modern Warfare 2 kwam eind 2009 uit en werd unaniem geprezen voor de geweldige multiplayer en het impactvolle verhaal. Vooral de beruchte missie ‘No Russian’ was veelbesproken. In deze missie speel je de rol van een infiltrant in een terroristische organisatie. Deze organisatie maait met machinegeweren talloze onschuldige burgers neer op een vliegveld.

De Remaster van MW2 zal sowieso deze heftige missie en alle andere missies in de campagne in een nieuw jasje steken. Althans, dat blijkt uit de productpagina van de Duitse PlayStation Store (ondertussen al verwijderd).

Het gaat om een revisie kwa graphics en textures van de singleplayer modus. De onderstaande gelekte trailer ziet er in elk geval ontzettend veelbelovend uit. Naar alle waarschijnlijkheid blijft een multiplayer-modus dus uit. Nouja, dan spelen we maar het gratis Warzone.

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered Leaks Recap: ✅ Campaign only; multiplayer and cooperative modes not included

✅ Purchase MW2 Remastered to get the "Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle"

✅ Fully remastered

✅ Costs €24.99

✅ Launches March 31 pic.twitter.com/9bsrpLfMNx — MW2 Remastered (@MW2Remastered4K) March 30, 2020

Uitgever Activision bracht eerder de eerste Modern Warfare Remastered al uit. Modern Warfare Remastered was een gigantisch succes en dat gaat ditmaal ongetwijfeld niet anders zijn. Het spel kost naar verluidt €25,- en zal 45GB downloadruimte kosten. Naast een PlayStation-variant is het ook zeer aannemelijk dat CoD: Modern Warfare 2 ook op de PC en Xbox One uit zal komen.