Gelekt: Disney+ The Mandalorian S2 krijgt iconisch Star Wars-personage

Boba Fett, de stille doch iconische premiejager zou zijn terugkeer maken in Disney+ The Mandalorian seizoen 2.

The Mandalorian is de succesvolste serie op Disney+. Naast een complete making-of krijgt de show natuurlijk ook een tweede seizoen. En dat het tweede seizoen de moeite waard wordt, heeft niet alleen te maken met het interessante verhaal, opgezet in het eerste seizoen. De show zou een Star Wars-verhaallijn doortrekken en de terugkomst van een iconisch karakter markeren: Boba Fett.

Boba Fett naar The Mandalorian

Medium TheHollywoodReporter meldt op basis van insiders dat het iconische Star Wars-personage Boba Fett naar The Mandalorian komt. Fans van de Original Trilogy zullen ongetwijfeld super blij zijn. Boba Fett is één van die iconische personages die eigenlijk nauwelijks in beeld komt. 6,5 minuten in een saga van ruim 24 uur om precies te zijn.

Toch is Boba Fett een iconisch personage dat deels als inspiratie diende voor The Mandalorian in het geheel. De bounty hunter uit Disney’s hitshow heeft een vergelijkbaar beroep en een bijna identiek uiterlijk. Oh, en de acteur die Boba Fett zou gaan spelen, is Temuera Morrison. Eerder speelde hij Boba Fett’s vader, Jango Fett, in Attack of the Clones. Ook sprak Morrison meermaals de stem van Boba Fett in voor games en speciale edities van de Original Trilogy.

Hij stierf in Star Wars: Return of the Jedi

Er zou al gehint zijn naar Boba Fett in de aflevering The Gunslinger, waar een mysterieus personage even door het beeld loopt. Zijn schoenen zouden doen denken aan Boba Fett. Dat in combinatie met insider informatie en de onthulling van Morrison als acteur maakt dat het aannemelijk is dat de premiejager terug komt.

Maar fans zullen zich ook afvragen: hoe dan?! In Return of the Jedi maakt Boba Fett immers een snoekduik in de dodelijke Sarlacc Pit op Tatooine nadat zijn jet pack het begeeft. Hoe kan hij dat overleefd hebben? Nou, Boba Fett deed het al eerder in het non-canon Legends universum. Daar wist de premiejager zijn jet pack toch weer aan de praat te krijgen waarna hij uit het veeltandige monster vloog.

Clone?

Dan nog kan het zijn dat we hier met een clone van Jango te maken hebben. In Attack of the Clones leren we immers dat het hele clone-leger in eerste instantie bestaat uit clones van Jango Fett. Sterker nog, ook Boba Fett is een clone van het genetische bronmateriaal, al wordt hij opgevoed als zoon van Jango.

Ergens in oktober zullen we leren hoe het precies zit met Morrison en zijn mogelijk rol als Boba Fett. Dan komt seizoen 2 namelijk uit op Disney+.