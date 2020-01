Gelekt: dit is de Samsung TV zonder randen

Volledig scherm, geen bezels





Oliebollen achter de kiezen en je vrienden/familie een gelukkig nieuwjaar gewenst? Mooi. Gaan we ons nu focussen op de eerst volgende belangrijke techshow die staat te gebeuren: CES 2020 in Las Vegas.

Techfabrikanten zullen op deze show het nieuwste van het nieuwste presenteren op het gebied van gadgets en elektronica. Zo zal Samsung er een nieuwe televisie gaan laten zien zonder randen. De foto’s van deze TV zijn nu uitgelekt via 4kfilme.

Wat we zien is een dunne televisie met inderdaad randen die ontbreken. De TV gaat zo beter op in het interieur. Naast het feit dat de Samsung een indrukwekkende behuizing heeft is er nog meer nieuws te melden. De verwachting is namelijk dat dit de eerste TV gaat zijn met een certificaat van de 8K Association. Deze organisatie is nog niet zo lang geleden opgericht, waardoor nog geen TV een dergelijk certificaat heeft gekregen.

Op CES weten we meer wanneer Samsung de gloednieuwe televisie uit de doeken gaat doen. Eén ding is zeker: dit toestel wil je niet uit je handen laten vallen!