Gelekt: Er komt geen kleine 5.4-inch iPhone 14 Mini meer - Apparata

Foto van de iPhone 12 Mini (links)

Er komt naar verluidt geen 5.4-inch iPhone 14 Mini meer, aangezien Apple klaar is met kleinere modellen, zo schrijft tipster Kuo.

Smartphones zijn de afgelopen jaren steeds groter geworden en Apple volgt die trend. Volgens bekende analist en tipster Ming-Chi Kuo heeft Apple geen plannen voor een 5.4-inch iPhone 14. In plaats daarvan kunnen gebruikers alleen maar kiezen uit varianten van 6.1- en 6.7-inch.

Geen 5.4-inch iPhone 14 Mini

De iPhone 12 introduceerde een 5.4-inch ‘Mini’ maar die bleek het totaal niet goed te doen. Dit jaar zou er nog een kleine iPhone 13 komen, maar daarna is het naar verluidt klaar met de Mini’s van Apple. Er komt dus geen iPhone 14 Mini van 5.4-inch meer, zo schrijft 9to5Mac op basis van de lekker.

Het is op zich wel opvallend dat kleinere smartphones het niet zo goed doen bij Apple. De 4.7-inch iPhone SE werd immers de één na bestverkochte smartphone van Q3 2020. Wellicht dat dat juist het probleem is; gebruikers die een kleine iPhone willen, gaan voor de SE en laten de Mini achterwege.

Dat maakt het verschil tussen een eventuele nieuwe SE en de reguliere iPhone 14’s wel gigantisch. Fans hebben straks vermoedelijk de keuze uit een 4.7-inch SE, of gelijk een iPhone 14 van 6.1- of 6.7-inch. Uiteraard is het te voorbarig om daar nu al conclusies over te trekken. Eerst even de iPhone 13 verwelkomen en dan zien we in 2022 wel wat Apple dan precies doet.