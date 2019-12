Gelekt: Galaxy S11+ camera-module netter dan we dachten

De camera-module leek in eerste instantie een rommeltje te worden, maar dat blijkt geen probleem te zijn.

De aankomende Galaxy S11-reeks heeft alle ingrediënten om als solide vlaggenschip voor Samsung te dienen. Stevige performance, een prachtig design en een geweldige camera-setup. In dat laatste geval hebben we het in eerste instantie over de kwaliteit, niet het uiterlijk. Maar volgens lekken wordt ook dat stukje van de Galaxy S11(+) goed verzorgd.

Laten we wel wezen, de originele sneak peek van de Galaxy S11 camera-module was behoorlijk twijfelachtig. Ja, het design van het toestel was piekfijn, maar als je goed naar de camera-setup keek dan zag je allerlei verschillende lenzen, grootten en een asymmetrische layout.

Volgens professionele lekker IceUniverse komt de camera-module er toch iets beter uit te zien dan dat. Hij deelt op Twitter wat lijkt op een officiële persfoto van de Galaxy S11+. De ene helft van de module is zichtbaar en de drie camera’s aan die kant zitten netjes onder elkaar, zonder te veel grote verschillen onderling.

This is the real Galaxy S11+ camera. On the left is the ultra-wide-angle, main camera, and periscope zoom lens. I don't know the exact distribution on the right. It is expected to include flash and ToF. pic.twitter.com/98exPMSqgf — Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2019

IceUniverse zegt erbij dat hij niet weet wat er aan de andere kant van de module zit. In eerste instantie dacht ik dat hij de persfoto zelf gemaakt had op basis van een nieuwe render en een leuke banner. Maar het feit dat de rechter kant van de module niet zichtbaar is heeft dus niets met de lekker te maken, wat gelijk toevoegt aan de theorie dat het inderdaad een officiële persfoto is.

We hoeven niet meer lang te wachten tot we het zeker weten, want de Galaxy S11 staat al op de stoep. Helaas moeten we het in Europa wel doen met de iets mindere versie van het vlaggenschip.

Foto @IceUniverse

Lees ook: Gelekt: Samsung Galaxy S11+ krijgt grootste batterij