Gelekt: Galaxy S11 en Huawei P40 Pro krijgen zeer andere camera’s

De zoom en resolutie van de Samsung Galaxy S11 en Huawei P40 Pro lopen flink uiteen.

Gisteren kwamen er renders naar buiten van de aankomende Huawei P40 Pro en het eerste wat opviel was de gelijkenis met de Galaxy S11-renders. Vooral de camera-module leek sterk overeen te komen. Nieuwe lekken suggereren daarentegen dat er wel een hele andere filosofie achter de camera’s van de twee merken gaat zitten.

Voor zover we weten krijgt de Galaxy S11-reeks een monster-setup met een 108MP camera en een 48MP telephoto lens. Nieuwe informatie schat de telephoto lens van de Huawei P40 Pro op slechts 16MP. Wat dat betreft zal de smartphone van Samsung het winnen op resolutie, maar er is meer.

S11 + 5x optical zoom 48MP

P40Pro 10x optical zoom 16MP

Two very different approaches

— Ice universe (@UniverseIce) December 20, 2019