Gelekt: Galaxy S20 Ultra wordt veel steviger dan de rest

Met de onthulling van de Samsung Galaxy S20-serie voor de deur weten we eigenlijk al bijna alles over het toestel. De gehele lijst met specs lekte al uit en ook de prijzen zijn al bekend. Nu resteert er slechts één vraag: waarom zou je in godsnaam €1300 betalen voor een Samsung Galaxy S20 Ultra?!

Natuurlijk komt de Galaxy S20 Ultra met een hoop extra snufjes zoals een gigantisch scherm, standaard veel meer opslagruimte, een grote batterij én een 108MP main camera. Maar toch, dertienhonderd ballen is behoorlijk wat voor een smartphone.

Een nieuwe lek (met dank aan Max Weinbach) stelt dat de Galaxy S20 Ultra extra stevig gebouwd zal worden. Volgens de lekker krijgt de Ultra (op basis van de onderstaande Tweet) als enige uit de S20-serie een roestvrij stalen frame.

Doorgaans worden smartphones met een aluminium frame vervaardigd en dat heeft een logische reden. Aluminium is namelijk hartstikke sterk maar vooral ook heel erg licht. Roestvrij staal is daarentegen nog sterker, maar daardoor ook een stukje zwaarder.

Maar op basis van de gelekte specs (zie intro) klinkt een roestvrij stalen frame wel heel logisch. De 6.2-inch Galaxy S20 weegt namelijk 164 gram, terwijl de veel grotere 6.7-inch Galaxy S20 Plus maar 24 gram meer weegt met 188 gram. Dat terwijl de Galaxy S20 Ultra van 6.9-inch ineens omhoog schiet naar 221 gram.

Natuurlijk kan de discrepantie in gewicht ook komen door de grotere batterij, zwaardere camera-module en/of meer opslagruimte. Maar als we Weinbach mogen geloven, wordt de S20 Ultra weldegelijk een stuk steviger dan de andere modellen. En dat mag ook wel voor €1300!

