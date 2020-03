Gelekt: Geen reden om OnePlus 8 te kopen door 8 Pro

De twee toestellen lijken zó veel op elkaar, dat je waarschijnlijk net zo goed de OnePlus 8 Pro kunt aanschaffen.





Het is in de smartphone-industrie behoorlijk normaal om in elk geval twee toestellen uit te brengen in een serie. De ‘gewone’ variant is doorgaans een stukje goedkoper en de Pro-variant is een stukje beter. Maar OnePlus heeft op basis van recente lekken een gemakkelijke keuze gemaakt voor de consument, want de OnePlus 8 verschilt dusdanig weinig van de OnePlus 8 Pro, dat het bijna geen nut heeft om het goedkopere toestel te kopen.

De twee toestellen, zo laat professionele lekker Ishan Agarwal weten, lijken zo veel op elkaar, dat het net zo goed hetzelfde toestel had kunnen zijn. Zo hebben de OnePlus 8 en 8 Pro allebei een Snapdragon 865, 8GB of 12GB RAM, 128GB of 256GB opslagruimte, 30W opladen en dezelfde camera-setup, plus één extra 48MP front camera voor de Pro.

De ‘grote’ verschillen zijn respectievelijk voor de OnePlus 8 en 8 Pro: 6.55-inch tegenover 6.78-inch, 4300mAh tegenover 4510mAh, 90Hz tegenover 120Hz (en dus niet beiden 120Hz) en 30W draadloos opladen voor de Pro.

*256GB Guys Sorry! Corrected table with it: pic.twitter.com/no8Tc7BkQX — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 25, 2020

Kortom, de verschillen zijn ontzetten klein; de schermen zijn nagenoeg even groot, de batterijen schelen amper iets en het lijkt alsof je kwa hardware bijna dezelfde specs voor de twee toestellen kan verwachten. De Pro heeft daarentegen wel de mogelijkheid tot draadloos opladen, een hogere ververssnelheid en een extra camera.

Het ligt uiteindelijk wel aan de prijs of de Pro inderdaad de ‘gemakkelijke’ keuze is voor fans. Als de prijzen van de twee toestellen te ver uit elkaar liggen, dan is het tegenovergestelde van het uitgangspunt van dit artikel juist waar. Dan zou het misschien een betere investering zijn om gewoon voor de OnePlus 8 te gaan. En we zetten ons na de aankondiging van Pete Lau in elk geval schrap voor een flink prijskaartje.

Foto @OnLeaks via @iGeeksBlog

