Gelekt: hier is de Samsung Galaxy Note 10 Lite

Als je een mooie Galaxy Note 10 overweegt, maar er niet de volle mep voor wilt betalen.

Eerder dit jaar presenteerde Samsung de gloednieuwe Galaxy Note 10 en, voor het eerst, een Galaxy Note 10 Plus. Er komt ook een derde, goedkopere variant in vorm van de Galaxy Note 10 Lite. Het is afwachten wanneer de Zuid-Koreaanse techgigant deze smartphone gaat presenteren, maar dankzij WinFuture.de kunnen we nu al vroegtijdig kennis maken met deze Galaxy Note 10 Lite.

Een lager prijskaartje betekent dat de smartphone ook gaat inleveren op performance. Wat opvalt aan de gelekte beelden is dat deze Lite een andere camera krijgt op de achterkant. We zien drie camera’s met een flits op een vierkant eiland. Verder komt de smartphone met een 3,5mm-jack ingang. Zowel de Galaxy Note 10 als de Galaxy Note 10 Plus hebben dit niet.

Met dit lek lijkt het erop dat het niet lang meer gaat duren voordat Samsung het doek trekt van de Galaxy Note 10 Lite. Volgens de bron kan het zo zijn dat de Koreanen nog voor de kerstdagen de smartphone officieel gaan aankondigen. Begin volgend jaar ligt het toestel naar verwachting in de winkels. Een prijsindicatie ligt op zo’n 600 euro.