Gelekt: iPhone 12, Pro en Max worden gigantisch

Foto iPhone 11 @Apple

Volgens een lekker krijgen de iPhone 12 Pro, Max en Pro Max een gigantisch display. Die laatste zelfs het grootste ooit voor Apple.

Over het algemeen is de tendens in de smartphone-industrie de laatste tijd dat groter beter is. Apple en andere grote merken bepalen de tendens en het lijkt erop alsof de iPhone-maker dat door blijft zetten. Volgens een lekker wordt de aankomende iPhone 12-serie gigantisch. Tenminste de iPhone 12 Max, Pro en Pro Max krijgen een bijzonder groot scherm. De vraag is, zit de iPhone-liefhebber daarop te wachten?

Schermgrootte iPhone 12, Pro, Max en Pro Max

Een lekker post op Twitter de verwachte afmetingen van de schermen van de iPhone 12 serie. Voor het gemak plaatst hij daarnaast de grootte van de voorgangers. Daaruit blijkt dat de iPhone 12 relatief klein wordt. Wellicht dat de piepkleine iPhone SE Apple heeft gestimuleerd om een kleinere standaard phone te maken.

Tegelijkertijd blijkt dat de iPhone 12 Max en Pro allebei een stukje groter dan het iPhone 11-equivalent. Dit betekent overigens niet per se dat de toestellen zelf veel groter worden. Wellicht dat de randen nog wat kleiner worden. Dat gezegd hebbende is 0.3 inch aan bezels wegwerken wel heel optimistisch.

En sta me ook even toe om te zeggen dat het maken van een iPhone 12 Max én Pro Max belachelijk is; als je een toestel Max noemt, dan is dat toch het maximum? Hoe kan er iets groters en beters na de Max komen?! Phew, dat moest er even uit. Over de iPhone 12 Pro extra Max gesproken, die krijgt het grootste iPhone-scherm tot nu toe. Volgens de lekker hebben we het over een 6,7-inch monster

Of de gemiddelde iPhone-liefhebber zit te wachten op zo’n gigantisch display is nog maar de vraag. Ik denk dat het wel slim is van Apple dat ze de instap-iPhone 12 een zeer compact formaat meegeven. Zo heb je in elk geval nog één high-end iPhone met schappelijk display.

Ondertussen wachten we rustig af op de onthulling van de 12-serie. Er zijn al gigantisch veel kleinigheden rondom de smartphones gelekt. Voor alle lekken rondom de iPhone 12 kun je hier terecht.