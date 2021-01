Gelekt: iPhone 13 krijgt eindelijk moderne vingerafdrukscanner - Apparata

Meerdere bronnen schrijven dat Apple de iPhone 13 eindelijk een moderne in-display vingerafdrukscanner mee geeft. Maar welke?

Terwijl de iPhone 12 keihard gaat bereidt Apple zich alweer voor op de iPhone 13. Die krijgt naar verluidt eindelijk een moderne vingerafdrukscanner. Het gerucht deed eerder deze maand ook al de ronde na een bericht van Bloomberg én Apple analist Ming-Chi Kuo. Nu schrijft de Wall Street Journal hetzelfde en lijkt het eindelijk bevestigd. Apple gaat eindelijk een premium vingerafdrukscanner voor een premium iPhone 13 maken.

‘iPhone 13 krijgt in-display vingerafdrukscanner’

Nu allerlei verschillende platformen dezelfde geruchten hebben gepubliceerd, lijkt het zo goed als zeker. De iPhone 13 krijgt eindelijk een in-display vingerafdrukscanner. Tot dusver heeft Apple de afgelopen jaren altijd gekozen voor FaceID, terwijl TouchID achterwege bleef. Alleen een retro-device als de iPhone SE had nog een vingerafdrukscanner. Maar dan in een ouderwetse home-button.

Met de iPhone 13 lijkt Apple eindelijk hun premium filosofie door te voeren naar biometrische beveiliging. Gebruikers zullen immers blij zijn met de mogelijkheid om te kiezen uit gezichts- en vingerafdrukherkenning.

Nu resteert nog de vraag wat voor in-display vingerafdrukscanner de iPhone 13 serie zal krijgen. Gezien de prijzen van een nieuwe iPhone mogen we eigenlijk wel een ultrasonische scanner verwachten. Deze gebruikt geluidsgolven om de vingerafdruk te controleren.

Die technologie is een stuk betrouwbaarder, accurater en gemakkelijker in gebruik. Daartegenover staat de optische scanner, die simpelweg ‘kijkt’ of het de juiste vingerafdruk is. Deze techniek is minder betrouwbaar, accuraat maar wel een stuk goedkoper.