Gelekt: Kan de Samsung Galaxy A11 de Galaxy S20 verslaan?

De gelekte Galaxy A11 heeft een flink scherm, een solide camera-setup en een monster accu. Kan hij de S20 toppen?





Vrijdag werd bekend dat de reeds uitgekomen Samsung Galaxy S20 het (in thuisland Zuid-Korea) eigenlijk helemaal niet zo goed doet. Daar zouden verschillende redenen voor zijn. Toch kunnen sceptici ook stellen dat de peperdure toestellen te weinig te bieden hebben voor de prijs. Zou Samsung’s goedkopere Galaxy A-lijn wel de verkoopcijfers halen die men voor de S20 verwachtte? De eerste lekken suggereren van wel.

AndroidHeadlines publiceert renders van de aankomende Samsung budgetphone die naar alle waarschijnlijkheid de Galaxy A11 gaat heten. De opvolger van de A10 ziet er op het eerste gezicht niet totaal anders uit, maar als de renders het juist hebben ga je er wel degelijk behoorlijk op vooruit. Samsung zou de regendruppel-notch nu omruilen voor een nog subtielere punch-hole selfiecamera terwijl er aan de achterkant ook nog eens twee extra cameras te vinden zijn.

De cameras zouden een resolutie van 13MP, 5MP en 2MP krijgen terwijl de selfiecamera 8 megapixel haalt. Het scherm zou een resolutie van 6,2-inch krijgen in HD+. Verder schrijft het medium over een monsterbatterij van 5000mAh, wat een flinke uitzondering is voor een budget smartphone. Ook de Galaxy S20 Ultra heeft zo’n grote batterij, maar die weet niet zo goed met de juice om te kunnen gaan. Als de een stuk kleinere Galaxy A11 het accuverbruik beter weet te optimaliseren, dan heeft Samsung misschien goud in handen.

Tot slot nog wat andere hardware. De Galaxy A11 zou een Exynos 7-serie processor krijgen in combinatie met 3GB RAM. Geen vuurwerk hier, dus wat betreft performance zal het inderdaad een redelijk stevige budget phone worden.

Desalniettemin is het interessant om te zien hoe deze A-opvolger straks de S-toppers gaat aanvullen. We weten namelijk nog niet precies waarom de S20 het niet zo lekker doet (misschien trekt het zelfs nog aan), maar de prijs zal hoe dan ook een factor zijn. Als je voor de prijs van één S20 minimaal een stuk of 5 Galaxy A11’s kan kopen, dan zet de Galaxy A11 je in elk geval een beetje aan het denken..