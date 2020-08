Gelekt: LG Wing blijkt veel goedkoper dan je denkt!

De LG Wing kreeg volgens eerdere lekken een behoorlijk prijskaartje, maar insiders zeggen nu dat de prijs van de T-vormige smartphone juist heel erg meevalt.

Eerder deze week maakten we voor het eerst kennis met de LG Wing. Dit bijzondere nieuwe toestel gebruik een volledig nieuwe vormfactor. In plaats van een dubbelgevouwen display, heeft de Wing een kantelent hoofdscherm dat een tweede, kleiner scherm onthult. Opengeklapt, vormt de smartphone de hoofdletter ‘T’. Dat pakketje zou peperduur worden, zo schrijven we in dat artikel. Maar niets is minder waar; de LG Wing zou verrassend goedkoop zijn!

LG Wing goedkoper dan je denkt

Een insider reageert via XDA Developers op de lekken van eerder deze week. Allereerst blijkt dat de bovenstaande beelden, gepubliceerd door AndroidAuthority, authentiek zijn. We zien écht de bijzondere LG Wing in actie. Tegelijkertijd spreekt de anonieme bron ook wat informatie tegen.

Namelijk de prijs. Gloednieuwe, veredelde prototypes die dusdanig anders zijn dan andere smartphones, kosten doorgaans behoorlijk wat. Denk aan de Samsung Galaxy Fold die voor ruim €2000,- over de toonbank ging.

Maar de LG Wing krijgt een andere insteek. Volgens de bron hebben we het over een prijs van rond de $1000,- ofwel €840,-. We hebben het dan ineens niet meer over een peperdure experimentele phone, maar een high-end toestel.

Slimme zet

Met nieuwe vormfactors is het altijd een beetje afwachten hoe men reageert. De opvouwbare smartphone heeft bijvoorbeeld niet de revolutie ontketend die we misschien hadden verwacht. Dat zou daarentegen ook deels door de prijs kunnen komen.

Neem bijvoorbeeld de nieuwere Moto Razr en Galaxy Z Flip. De toestellen zaten in dezelfde prijsklassen, namelijk €500 boven de denkbeeldige barrière van duizend euro. Ontzettend veel geld voor een product dat misschien niet eens zo goed werkt.

Maar als de gelekte prijs klopt, positioneert de LG Wing zich als luxe doch betaalbare smartphone. Daarnaast is ook het design behoorlijk slim. We hebben het over een tweetal ‘gewone’ schermen die op een ongewone manier aan elkaar vast zitten. Maar het zijn wel de schermen die we kennen. Dus vermoedelijk voelt het ook nog eens minder als een gok om een LG Wing te kopen.

Vooralsnog moeten we daarentegen geduldig zijn; het is nog niet bekend hoeveel LG officieel gaat vragen. Ook kan het zijn dat het toestel op de ene markt veel goedkoper is dan op de andere. Naar verluidt weten we snel genoeg meer, want de LG Wing zou nog dit jaar in de schappen moeten liggen.