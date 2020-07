Gelekt: officiële beelden van de Samsung Galaxy Z Flip 5G

Blijft er dan helemaal niets geheim? Dit is de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 5G!

Het is je vast niet ontgaan dat Samsung binnenkort een digitaal evenement organiseert. Het gaat hier om Samsung Galaxy Unpacked. Het event zal plaatsvinden op 5 augustus. De Zuid-Koreaanse techgigant zal hier de Galaxy Note 20 onthullen. Ook maakt de 5G-variant van de Galaxy Z Flip zijn opwachting.

Samsung is nu niet bepaald een ster in het geheim houden van nieuwe smartphones. Van de Galaxy Note 20 is al behoorlijk wat uitgelekt. Ook de Galaxy Z Flip 5G ontkomt er niet aan. Nu is dit ook wat minder spannend, want het is immers geen gloednieuwe variant. In feite is het de Galaxy Z Flip zoals we die kennen, alleen dan met ondersteuning voor 5G.

Evan Blass heeft op Twitter officiële beelden van Samsung gedeeld met betrekking tot de Galaxy Z Flip 5G. Het promotiemateriaal brengt de smartphone vol in beeld. Zelfs de benaming van de smartphone is te zien. Er is dus geen ontkomen meer aan. Dit gaat de nieuwe Galaxy Z Flip 5G zijn. 5 augustus weten we meer over dit toestel en over de Galaxy Note 20. Je kunt het filmpje in de tweet van Blass hieronder bekijken.