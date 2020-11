Gelekt: OnePlus lanceert 9, 9 Pro én nog een toestel - Apparata

Foto @OnLeaks via Voice

Naast de reguliere OnePlus 9 en 9 Pro komt de Chinese flagship killer met nóg een toestel in de line-up: de OnePlus 9E.

OnePlus komt jaarlijks met twee toestellen in hun nieuwste vlaggenschip-serie. In 2021 staan de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro gepland, maar daar komt er nog eentje bij: de OnePlus 9E. Het zou de eerste keer zijn dat de Chinese flagship killer met een E-toestel komt. Naar verluidt komt het merk in maart van 2021 dus niet met twee, maar drie nieuwe toestellen in de 9-serie.

OnePlus 9E

Lekker Max Jambor schrijft voor Voice dat OnePlus met de 9, 9 Pro en 9E gaat komen. Die laatste is een flinke verrassing, want doorgaans brengt OnePlus maar twee toestellen in hun vlaggenschip-serie uit. De laatste tijd experimenteert het ondertussen flink gegroeide merk daarentegen met nieuwe series, waaronder natuurlijk de OnePlus Nord en OnePlus N10 serie.

Dat maakt het gelijk interessant om te zien wat de OnePlus 9E precies wil bereiken in verhouding met de 9 en 9 Pro. Het instapmodel kost namelijk doorgaans zo’n €700, de Pro een paar honderd meer. Maar met de Nord en N10 timmert het merk de lagere prijsklassen ook helemaal dicht.

Er blijft slechts één gat over: de €500 à €600. Als we er even vanuit gaan dat de ‘E’ een afgeleide van de SE is, wordt dit dus een budget variant van de OnePlus 9. Aan de andere kant, misschien staat de ‘E’ wel voor ‘expensive’ en lanceert OnePlus hun eerste super high-end smartphone. Dat moeten we vooralsnog nog even in het midden laten, want buiten de naam is er verder niets bekend over het toestel.

OnePlus 9 en 9 Pro

Naast de OnePlus 9E weten we over de andere twee toestellen in de serie, de OnePlus 9 en 9 Pro, ook nog vrij weinig. Tot dusver is er respectievelijk alleen over de camera setup en de vorm van het scherm wat gelekt. Wederom bijzonder voor het merk, wat ze lekken zelf doorgaans graag wat informatie over hun aankomende toestellen.