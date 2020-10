Gelekt: OnePlus Buds Z zijn nog goedkoper en slechter - Apparata

OnePlus kondigt volgende week naar verluidt de OnePlus Buds Z en Bullets Wireless Z Bass Edition aan, maar de specs blazen ons niet omver.

We hoeven nog maar enkele dagen te wachten op de officiële onthulling van de OnePlus 8T. Tijdens die onthulling kondigt OnePlus volgens lekkers ook twee paar Bluetooth oortjes aan in de Buds serie. Het is daarentegen nog maar de vraag of veel mensen daarop zitten te wachten.

OnePlus Buds Z doen stapje terug

Afhankelijk van of je een prima budget paar oortjes wilt of niet, is het vooruitzicht misschien een beetje karig. OnePlus Buds Z worden namelijk nog slechter (en waarschijnlijk goedkoper) dan de huidige Buds, zo meldt lekker Ishan Agarwal (via 91Mobiles) . En de huidige Buds waren al behoorlijk ondermaats.

Kwa specs zou OnePlus voor de Buds Z hebben gekozen voor 10mm drivers, tot 20 uur batterijduur en IP55 waterdichtheid. De huidige oortjes van OnePlus hebben daarentegen 13.4mm drivers en tot 30 uur batterijduur. Kleinere drivers betekent doorgaans (maar niet altijd) slechter geluid in het lage bereik. En laat koud, schel geluid nou juist een ‘symptoom’ van goedkope oortjes zijn.

Uiteraard moeten uiteindelijke tests uitwijzen of de geluidskwaliteit tóch vooruit is gegaan. Toch suggereert de besparing op verschillende fronten dat het om een goedkoper model gaat dan de huidige Buds. In dat geval hartstikke prima, want de huidige set is al best wel goedkoop.

OnePlus Bullets Wireless Z Bass Edition

Verder zou OnePlus nog met een tweede set komen, de Bullets Wireless Z Bass Edition. Kwa design verandert er vrij weinig, maar zoals de naam al verklapt, zou de vermoedelijk duurdere variant extra bastonen produceren. Dat gaat door middel van 9.2mm drivers, 17 uur batterijduur en een snellaadcase. Die laatste feature is wel heel tof; volgens de lekkers zou je binnen 10 minuten 10 uur aan batterijduur kunnen opslurpen. Nice!

OnePlus kondigt de Buds Z en Bullets Wireless Z Bass Edition op 14 oktober aan.