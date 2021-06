Gelekt: OnePlus doet pijnlijk geheimzinnig in memo - Apparata

Er verschijnt dit weekend een memo voor OnePlus-medewerkers online en die is zachtst gezegd een beetje pijnlijk.

Sinds deze maand werken OnePlus en OPPO nauw samen. Maar wat die samenwerking precies betekent, is vooralsnog behoorlijk onduidelijk. OnePlus-werknemers hebben nu te horen gekregen hoe zo duidelijkheid moeten verschaffen: namelijk niet. Een uitgelekte memo illustreert hoe wazig de verhouding tussen de twee zusterbedrijven is.

Bekende lekker Evan Blass laat op Twitter screenshots zien van een script voor OnePlus-medewerkers. Daaruit blijkt hoezeer de samenwerking tussen OnePlus en OPPO gevoelig ligt. Medewerkers van OnePlus wordt nadrukkelijk opgedragen om niets over de fusie te vertellen met betrekking tot besturingssystemen:

BELANGRIJKE OPMERKING: Geef geen reactie op vragen over Color OS of welk besturingssysteem dan ook met betrekking tot de samenwerkingsaankondiging. Gebruik alleen de onderstaande reactie: “We hebben momenteel geen updates over het besturingssysteem. Houd alstublieft onze officiële kanalen in de gaten voor meer informatie.